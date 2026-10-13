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    ЕС и Турция договорились устранить один из торговых барьеров и ускорить таможенные процедуры

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 23:51
    ЕС и Турция договорились устранить один из торговых барьеров и ускорить таможенные процедуры

    Евросоюз и Турция устранили один из барьеров для европейских экспортеров, связанный с турецкой системой импортного контроля TAREKS, а также договорились о взаимном признании программ доверенных участников внешней торговли.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар Марош Шефчович на брифинге по итогам диалога высокого уровня ЕС - Турция по торговле в Брюсселе.

    "Турция внедрила ряд мер по повышению прозрачности, который должен упростить использование этой системы для экспортеров из ЕС", - сказал Шефчович.

    По его словам, стороны продолжат совместную работу над решением остающихся технических проблем.

    Кроме того, ЕС и Турция согласовали договор о взаимном признании программ авторизованных экономических операторов (AEO), который, по словам еврокомиссара, опубликован сегодня в Официальном журнале ЕС.

    "Проще говоря, каждая сторона теперь признает доверенных участников внешней торговли другой. Считаясь безопасными обеими сторонами, их товары пересекают границы быстрее", - пояснил Шефчович.

    Он назвал соглашение шагом вперед в обеспечении бесперебойных торговых потоков и развитии таможенного сотрудничества в рамках действующего Таможенного союза ЕС и Турции.

    Шефчович отметил, что товарооборот между ЕС и Турцией в 2025 году почти достиг рекордных 218 млрд евро. Объем торговли услугами превысил 40 млрд евро.

    Турция является пятым крупнейшим торговым партнером Евросоюза, на долю которого приходится более 4% всей товарной торговли ЕС. Евросоюз также остается крупнейшим инвестором в турецкую экономику, обеспечивая более половины прямых иностранных инвестиций в страну.

    По словам еврокомиссара, представители европейского и турецкого бизнеса, участвовавшие в переговорах, выступили за дальнейшее углубление экономических связей и модернизацию Таможенного союза, в том числе с учетом зеленой и цифровой трансформации.

    Министр торговли Турции Омер Болат, в свою очередь, заявил, что стороны обсудили реализацию Таможенного союза, устранение существующих торговых затруднений и расширение сотрудничества в новых областях.

    Он подчеркнул, что тесная интеграция производственных цепочек ЕС и Турции, сложившаяся за три десятилетия Таможенного союза, требует дальнейшего укрепления экономических связей.

    Европейский союз (ЕС) Турция
    Aİ və Türkiyə ticarət maneəsini aradan qaldırmağı, gömrük prosedurlarını sürətləndirməyi razılaşdırıblar
    EU, Türkiye agree to remove trade barrier and speed up customs procedures
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