ЕС и Турция договорились устранить один из торговых барьеров и ускорить таможенные процедуры

Евросоюз и Турция устранили один из барьеров для европейских экспортеров, связанный с турецкой системой импортного контроля TAREKS, а также договорились о взаимном признании программ доверенных участников внешней торговли.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар Марош Шефчович на брифинге по итогам диалога высокого уровня ЕС - Турция по торговле в Брюсселе.

"Турция внедрила ряд мер по повышению прозрачности, который должен упростить использование этой системы для экспортеров из ЕС", - сказал Шефчович.

По его словам, стороны продолжат совместную работу над решением остающихся технических проблем.

Кроме того, ЕС и Турция согласовали договор о взаимном признании программ авторизованных экономических операторов (AEO), который, по словам еврокомиссара, опубликован сегодня в Официальном журнале ЕС.

"Проще говоря, каждая сторона теперь признает доверенных участников внешней торговли другой. Считаясь безопасными обеими сторонами, их товары пересекают границы быстрее", - пояснил Шефчович.

Он назвал соглашение шагом вперед в обеспечении бесперебойных торговых потоков и развитии таможенного сотрудничества в рамках действующего Таможенного союза ЕС и Турции.

Шефчович отметил, что товарооборот между ЕС и Турцией в 2025 году почти достиг рекордных 218 млрд евро. Объем торговли услугами превысил 40 млрд евро.

Турция является пятым крупнейшим торговым партнером Евросоюза, на долю которого приходится более 4% всей товарной торговли ЕС. Евросоюз также остается крупнейшим инвестором в турецкую экономику, обеспечивая более половины прямых иностранных инвестиций в страну.

По словам еврокомиссара, представители европейского и турецкого бизнеса, участвовавшие в переговорах, выступили за дальнейшее углубление экономических связей и модернизацию Таможенного союза, в том числе с учетом зеленой и цифровой трансформации.

Министр торговли Турции Омер Болат, в свою очередь, заявил, что стороны обсудили реализацию Таможенного союза, устранение существующих торговых затруднений и расширение сотрудничества в новых областях.

Он подчеркнул, что тесная интеграция производственных цепочек ЕС и Турции, сложившаяся за три десятилетия Таможенного союза, требует дальнейшего укрепления экономических связей.