    СМИ: При ударах по иранскому Куму погибли шесть человек

    • 03 марта, 2026
    • 23:46
    СМИ: При ударах по иранскому Куму погибли шесть человек

    Шесть человек погибли и еще 30 получили ранения в результате сегодняшних ударов по иранскому Куму.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора одноименной провинции по вопросам политики и безопасности.

    "Сегодняшние... удары (США и Израиля - ред.) по Куму унесли жизни 6 и привели к ранению 30 человек. Разбор завалов (пораженного здания - ред.) всё еще продолжается", - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удар по зданию в иранском городе Кум, где должно было состояться собрание Совета экспертов. Иранские СМИ опровергли факт нахождения членов Совета в данном здании, отметив, что заседание проводилось дистанционно. В свою очередь официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин подтвердил нанесение ударов по Куму.

