ВВС Израиля нанесли удар по зданию Совета экспертов Ирана в Куме
- 03 марта, 2026
- 18:58
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию в иранском городе Кум, где должно было состоятся собрание Совета экспертов.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник в ВВС Израиля.
По словам источника, на данном мероприятии члены Совета должны были выбрать нового верховного лидера страны.
Отмечается, что Совет экспертов насчитывает 88 членов. При этом точное количество людей, находившихся в здании на момент удара, остается неизвестным.
Иранские СМИ в свою очередь сообщают, что люди были эвакуированы из здания заранее и жертв нет.
