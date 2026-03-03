СМИ: Совет экспертов Ирана скоро объявит имя нового верховного лидера

В ближайшие часы или дни Иран официально объявит о результатах голосования Совета экспертов по выбору нового верховного лидера Исламской Республики.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

"После гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов Иран приступил к этапу избрания нового лидера. Мы должны вновь продемонстрировать всему миру сплоченность и жизнеспособность исламского строя", - говорится в заявлении.

Также опровергаются слухи о проведении заседания Совета экспертов в здании в городе Кум, по которому сегодня был нанесен удар ВС США и Израиля.

"Информация об атаке на здание Совета экспертов в Куме соответствовала действительности, однако никакого заседания в этом месте не проводилось. Из соображений безопасности и защиты жизни своих членов Совет экспертов продолжил свои заседания в дистанционном формате с использованием иного способа голосования", - говорится в сообщении.

Осведомленные источники также отметили, что голосование находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет объялено имя нового лидера страны.