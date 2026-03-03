İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İranın Ekspertlər Şurası tezliklə yeni Ali liderin adını açıqlayacaq

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 23:54
    İranın Ekspertlər Şurası tezliklə yeni Ali liderin adını açıqlayacaq

    İran yaxın saatlarda və ya günlərdə İslam Respublikasının yeni Ali liderini seçmək üçün Ekspertlər Şurasının səsverməsinin nəticələri rəsmi olaraq açıqlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İran mətbuatı xəbər yayıb.

    "Ali lider Ayətullah Əli Xameneinin ABŞ-İsrail hücumlarında ölümündən sonra İran yeni lider seçmək prosesinə başlayıb. Biz bir daha dünyaya İslam sisteminin birliyini və davamlılığını nümayiş etdirməliyik", - açıqlamada deyilir.

    Bu gün ABŞ və İsrail qüvvələri tərəfindən vurulan Ekspertlər Şurasının Qumdakı binada keçirilməsi ilə bağlı şayiələr də təkzib olunur.

    "Qumdakı Ekspertlər Şurasının binasına hücumla bağlı məlumat doğru idi, lakin həmin yerdə heç bir iclas keçirilməyib. Təhlükəsizlik səbəbləri və üzvlərinin həyatını qorumaq üçün Ekspertlər Şurası iclaslarını fərqli səsvermə metodundan istifadə ilə məsafəli rejimdə davam etdirib", - məlumatda deyilir.

    Məlumatlı mənbələr həmçinin qeyd ediblər ki, səsvermə son mərhələdədir və ölkənin yeni liderinin adı tezliklə açıqlanacaq.

    Xatırladaq ki, İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Совет экспертов Ирана скоро объявит имя нового верховного лидера
    Iran's Assembly of Experts soon to announce name of new Supreme Leader

