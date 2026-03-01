İran ali dini lider Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    01 mart, 2026
    İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Dövlət Xəbər Agentliyi (İRNA) məlumat yayıb.

    "İslam İnqilabının ali rəhbəri şəhid olub", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, o, ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində həlak olub.

    "Tasnim" agentliyi isə bildirib ki, Xamenei şənbə günü səhərin erkən saatlarında, iş yerində şəhid olub.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp Xameneinin öldürüldüyünü açıqlamışdı.

