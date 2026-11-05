Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi və konsulluğu iki gün fəaliyyət göstərməyəcək
Xarici siyasət
- 05 noyabr, 2026
- 22:48
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Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi və konsulluğu iki gün fəaliyyət göstərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında elan yayılıb.
"8 Noyabr - Zəfər Günü və 9 Noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar olaraq, 09.11.2026-10.11.2026-cı il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Meksika Birləşmiş Ştatlarındakı Səfirliyi və Konsulluq Bölməsi fəaliyyət göstərməyəcək", - məlumatda bildirilib.
Elanda Konsulluq bölməsinin qaynar xətt nömrəsi qeyd olunub: "55 1190 7092".
📢 🇦🇿 VƏTƏNDAŞLARIN NƏZƏRİNƏ! 📢 🇲🇽 AVISO A LOS CIUDADANOS #Azerbaiyán #DíaDeLaVictoria #AzerbaiyánMéxico #México 🇦🇿🇲🇽 https://t.co/9EhQjZY04A— Embajada de la República de Azerbaiyán en México (@AzEmbMex) November 5, 2026
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