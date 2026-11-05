İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi və konsulluğu iki gün fəaliyyət göstərməyəcək

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 22:48
    Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi və konsulluğu iki gün fəaliyyət göstərməyəcək

    Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi və konsulluğu iki gün fəaliyyət göstərməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında elan yayılıb.

    "8 Noyabr - Zəfər Günü və 9 Noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar olaraq, 09.11.2026-10.11.2026-cı il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Meksika Birləşmiş Ştatlarındakı Səfirliyi və Konsulluq Bölməsi fəaliyyət göstərməyəcək", - məlumatda bildirilib.

    Elanda Konsulluq bölməsinin qaynar xətt nömrəsi qeyd olunub: "55 1190 7092".

    Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi 8 Noyabr - Zəfər Günü 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü
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