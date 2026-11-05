İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Nazir: Azərbaycandan Ukrayna vasitəsilə Avropaya gedəcək logistika yollarını hazırlamaq lazımdır

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 23:17
    Nazir: Azərbaycandan Ukrayna vasitəsilə Avropaya gedəcək logistika yollarını hazırlamaq lazımdır

    Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında etibarlı əlaqələr ticarət və enerji resurslarının hərəkəti üçün yeni imkanlar açır.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukraynanın energetika naziri, Azərbaycan-Ukrayna hökumətlərarası komissiyasının həmsədri Denis Şmıqal komissiyanın 14-cü iclasının açılışında deyib.

    "Azərbaycandan Ukraynaya, Ukrayna vasitəsilə Avropaya gələcək logistika yollarını hazırlamaq lazımdır. Bu ən qısa logistika yolu olacaq, lakin hazırlığa indi başlamalıyıq", - o deyib.

    D. Şmıqal vurğulayıb ki, müharibə dayandıqda və Qara dənizdə heç bir döyüş əməliyyatları olmadıqda, logistik işlərə dərhal başlamağa hazır olmaq lazımdır.

    Denis Şmıqal Azərbaycan-Ukrayna strateji tərəfdaşlığı
    В Минэнерго Украины хотят создать логистические маршруты из Азербайджана в Европу
    Shmyhal says Black Sea–Caspian links could open new trade and energy routes
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