Nazir: Azərbaycandan Ukrayna vasitəsilə Avropaya gedəcək logistika yollarını hazırlamaq lazımdır
Xarici siyasət
- 05 noyabr, 2026
- 23:17
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Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında etibarlı əlaqələr ticarət və enerji resurslarının hərəkəti üçün yeni imkanlar açır.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukraynanın energetika naziri, Azərbaycan-Ukrayna hökumətlərarası komissiyasının həmsədri Denis Şmıqal komissiyanın 14-cü iclasının açılışında deyib.
"Azərbaycandan Ukraynaya, Ukrayna vasitəsilə Avropaya gələcək logistika yollarını hazırlamaq lazımdır. Bu ən qısa logistika yolu olacaq, lakin hazırlığa indi başlamalıyıq", - o deyib.
D. Şmıqal vurğulayıb ki, müharibə dayandıqda və Qara dənizdə heç bir döyüş əməliyyatları olmadıqda, logistik işlərə dərhal başlamağa hazır olmaq lazımdır.
В Минэнерго Украины хотят создать логистические маршруты из Азербайджана в Европу
Shmyhal says Black Sea–Caspian links could open new trade and energy routes
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