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    В Минэнерго Украины хотят создать логистические маршруты из Азербайджана в Европу

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 23:25
    В Минэнерго Украины хотят создать логистические маршруты из Азербайджана в Европу

    Надежные связи между Черным и Каспийским морями открывают новые возможности для торговли и поставки энергоресурсов.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Украины, сопредседатель Азербайджано-украинской межправительственной комиссии Денис Шмыгаль на открытии 14-го заседания комиссии.

    "Необходимо создать будущие логистические пути из Азербайджана в Украину, а через Украину в Европу. Это будет кратчайший логистический путь, но подготовку нужно начинать уже сейчас", - сказал он.

    Д. Шмыгаль подчеркнул, что когда война прекратится и в Черном море не будет никаких боевых действий, необходимо быть готовыми немедленно приступить к логистической работе.

    Денис Шмыгаль Логистический маршрут Украина Азербайджан
    Nazir: Azərbaycandan Ukrayna vasitəsilə Avropaya gedəcək logistika yollarını hazırlamaq lazımdır
    Shmyhal says Black Sea–Caspian links could open new trade and energy routes
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