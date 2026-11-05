В Минэнерго Украины хотят создать логистические маршруты из Азербайджана в Европу
Внешняя политика
- 05 ноября, 2026
- 23:25
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Надежные связи между Черным и Каспийским морями открывают новые возможности для торговли и поставки энергоресурсов.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Украины, сопредседатель Азербайджано-украинской межправительственной комиссии Денис Шмыгаль на открытии 14-го заседания комиссии.
"Необходимо создать будущие логистические пути из Азербайджана в Украину, а через Украину в Европу. Это будет кратчайший логистический путь, но подготовку нужно начинать уже сейчас", - сказал он.
Д. Шмыгаль подчеркнул, что когда война прекратится и в Черном море не будет никаких боевых действий, необходимо быть готовыми немедленно приступить к логистической работе.
Nazir: Azərbaycandan Ukrayna vasitəsilə Avropaya gedəcək logistika yollarını hazırlamaq lazımdır
Shmyhal says Black Sea–Caspian links could open new trade and energy routes
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