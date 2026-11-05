İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Təmir işləri ilə əlaqədar sabah Bakının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 05 noyabr, 2026
    • 23:03
    Təmir işləri ilə əlaqədar sabah Bakının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Təmir işləri ilə əlaqədar sabah Bakının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

    "Abonentlərin daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədilə noyabrın 6-da Yasamal və Nizami Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarələrinin (RETSİ) xidməti ərazilərində bir sıra Transformator Məntəqələrində (TM) təmir işləri aparılacaq", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Yasamalda saat 10:00-dan 13:00-dək Mikayıl Müşviq və Şəfayət Mehdiyev küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

    Nizami rayonu Əli Vəliyəv 16 ünvanında isə saat 10:00-dan 14:00-dək enerjinin verilişində fasilə yaranacaq:

    "Görüləcək işlər həm də elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasına, eləcə də artan yük tələbatının qarşılanmasına xidmət edəcək".

    Xatırladaq ki, hər iki rayonda bu gün də təmir işləri aparılıb.

    İşıq kəsilməsi Azərişıq ASC
    В Баку завтра будут локальные перебои со светом
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti