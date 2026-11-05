В Баку завтра будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 05 ноября, 2026
- 23:10
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В Баку в пятницу, 6 ноября, будут введены плановые отключения электричества на время ремонтных работ.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Ограничения охватят Ясамальский и Низаминский районы столицы.
На Ясамале света с 10:00 до 13:00 не будет на улицах Микаила Мушвига и Шафаята Мехдиева.
В Низаминском районе перебои с 10:00 до 14:00 будут наблюдаться у абонентов по адресу улица Али Велиева, дома 16.
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