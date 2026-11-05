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    В Баку завтра будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    • 05 ноября, 2026
    • 23:10
    В Баку завтра будут локальные перебои со светом

    В Баку в пятницу, 6 ноября, будут введены плановые отключения электричества на время ремонтных работ.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    Ограничения охватят Ясамальский и Низаминский районы столицы.

    На Ясамале света с 10:00 до 13:00 не будет на улицах Микаила Мушвига и Шафаята Мехдиева.

    В Низаминском районе перебои с 10:00 до 14:00 будут наблюдаться у абонентов по адресу улица Али Велиева, дома 16.

    Перебои с электричеством ОАО Азеришыг
    Təmir işləri ilə əlaqədar sabah Bakının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
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