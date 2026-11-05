İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Pakistanda avtobusla yük maşını toqquşub, azı 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 23:21
    Pakistanda avtobusla yük maşını toqquşub, azı 11 nəfər ölüb

    Pakistanın şərqində sərnişin avtobusunun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində azı 11 nəfər ölüb, 33 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə polis və xilasetmə xidmətlərinin məlumatlarına istinadən "Dawn" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə Pəncab vilayətinin Pakpattan rayonunda, Depalpur-roud trasında qeydə alınıb. Təxminən üç saat davam edən xilasetmə əməliyyatına canlı qüvvə ilə yanaşı, kranlar və digər ağır texnika cəlb edilib.

    Nəşrin məlumatına görə, səkkiz nəfər yüngül xəsarət alıb, 25 nəfər Pakpattandakı rayon xəstəxanasına çatdırılıb.

    Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib və yaralananların tezliklə sağalmasını diləyib.

    Asif Əli Zərdari Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar Pakistan
    В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
    Digər ölkələr
    04:07
    Foto
    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    Region
    03:44
    Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
    Digər ölkələr
    03:03
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti