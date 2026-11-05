В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 23:08
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На востоке Пакистана при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 11 человек, еще 33 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает Dawn со ссылкой на данные полиции и спасательных служб.
Уточняется, что инцидент зафиксирован в районе Пакпаттан провинции Пенджаб на трассе Депалпур-роуд. К спасательной операции, которая продолжалась около трех часов, были привлечены помимо живой силы краны и другая тяжелая техника.
По данным издания, восемь человек получили легкие травмы, 25 были доставлены в районную больницу в Пакпаттане.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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