В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек

На востоке Пакистана при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 11 человек, еще 33 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Dawn со ссылкой на данные полиции и спасательных служб.

Уточняется, что инцидент зафиксирован в районе Пакпаттан провинции Пенджаб на трассе Депалпур-роуд. К спасательной операции, которая продолжалась около трех часов, были привлечены помимо живой силы краны и другая тяжелая техника.

По данным издания, восемь человек получили легкие травмы, 25 были доставлены в районную больницу в Пакпаттане.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.