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    В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 23:08
    В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек

    На востоке Пакистана при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 11 человек, еще 33 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает Dawn со ссылкой на данные полиции и спасательных служб.

    Уточняется, что инцидент зафиксирован в районе Пакпаттан провинции Пенджаб на трассе Депалпур-роуд. К спасательной операции, которая продолжалась около трех часов, были привлечены помимо живой силы краны и другая тяжелая техника.

    По данным издания, восемь человек получили легкие травмы, 25 были доставлены в районную больницу в Пакпаттане.

    Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Пакистан
    Pakistanda avtobusla yük maşını toqquşub, azı 11 nəfər ölüb
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