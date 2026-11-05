İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Rusiya noyabrda 9 uşağı Ukraynaya qaytaracaq

    Region
    • 05 noyabr, 2026
    • 22:57
    Rusiya noyabrda 9 uşağı Ukraynaya qaytaracaq

    ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Trampın rəhbərliyi altındakı humanitar missiya çərçivəsində Rusiya noyabrda Ukraynaya 9 uşağı qaytarmağı planlaşdırır.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti yanında uşaq hüquqları üzrə müvəkkil Mariya Lvova-Belova bildirib.

    "Noyabr ayında ABŞ-nin birinci xanımı ilə birlikdə uşaqların ailələrinə qovuşdurulması üzrə növbəti mərhələyə hazırlaşırıq. Ukraynadakı yaxınlarının yanına qayıtmaq istəyən doqquz uşağa kömək etməyi planlaşdırırıq", - o, ABŞ-nin birinci xanımının Rusiya və Ukrayna nümayəndələri ilə humanitar məsələlərin müzakirə olunduğu görüşü şərh edərkən sosial şəbəkədə yazıb.

    Rusiya Prezidentinin müvəkkili qeyd edib ki, noyabrın 5-də Ağ evdə uşaqların ailələri ilə qovuşması mövzusu da qaldırılıb. "Bu iş onun aparatı tərəfindən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin tapşırığı ilə beynəlxalq tərəfdaşlarla qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində ardıcıl olaraq aparılır.

    Uşaqların doğmalarının yanına qayıtmasında şəxsi iştirakına və dəstəyinə görə Melaniya Trampa təşəkkür edirəm", - Lvova-Belova əlavə edib.

    Melaniya Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Россия вернет в Украину девять детей в ноябре
    Russia plans to return nine children to Ukraine in November, official says
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