Россия вернет в Украину девять детей в ноябре
- 05 ноября, 2026
- 22:38
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В рамках гуманитарной миссии под руководством первой леди США Мелании Трамп Россия планирует вернуть в ноябре в Украину девять детей.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения - планируем помочь девяти детям вернуться к близким на Украине", - написала она в соцсети, комментируя встречу первой леди США с представителями России и Украины, где обсуждались гуманитарные вопросы.
Львова-Белова отметила, что 5 ноября в Белом доме также была поднята тема воссоединения детей с семьями - работа, которую ее аппарат последовательно ведет по поручению президента России Владимира Путина во взаимодействии с международными партнерами.
"Благодарю Меланию Трамп за личное участие и содействие в возвращении детей к родным", - добавила Львова-Белова.