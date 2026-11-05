Россия вернет в Украину девять детей в ноябре

В рамках гуманитарной миссии под руководством первой леди США Мелании Трамп Россия планирует вернуть в ноябре в Украину девять детей.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения - планируем помочь девяти детям вернуться к близким на Украине", - написала она в соцсети, комментируя встречу первой леди США с представителями России и Украины, где обсуждались гуманитарные вопросы.

Львова-Белова отметила, что 5 ноября в Белом доме также была поднята тема воссоединения детей с семьями - работа, которую ее аппарат последовательно ведет по поручению президента России Владимира Путина во взаимодействии с международными партнерами.

"Благодарю Меланию Трамп за личное участие и содействие в возвращении детей к родным", - добавила Львова-Белова.