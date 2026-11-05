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    Россия вернет в Украину девять детей в ноябре

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 22:38
    Россия вернет в Украину девять детей в ноябре

    В рамках гуманитарной миссии под руководством первой леди США Мелании Трамп Россия планирует вернуть в ноябре в Украину девять детей.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    "В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения - планируем помочь девяти детям вернуться к близким на Украине", - написала она в соцсети, комментируя встречу первой леди США с представителями России и Украины, где обсуждались гуманитарные вопросы.

    Львова-Белова отметила, что 5 ноября в Белом доме также была поднята тема воссоединения детей с семьями - работа, которую ее аппарат последовательно ведет по поручению президента России Владимира Путина во взаимодействии с международными партнерами.

    "Благодарю Меланию Трамп за личное участие и содействие в возвращении детей к родным", - добавила Львова-Белова.

    Мелания Трамп Российско-украинский конфликт Обмен пленными
    Rusiya noyabrda 9 uşağı Ukraynaya qaytaracaq
    Russia plans to return nine children to Ukraine in November, official says
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