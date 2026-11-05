İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    SEPAH: Qeşm adasında ABŞ PUA-sı ələ keçirilib

    Region
    • 05 noyabr, 2026
    • 23:33
    SEPAH: Qeşm adasında ABŞ PUA-sı ələ keçirilib

    ABŞ-yə məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) İranın Qeşm adasının səmasında ələ keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) istinadən "Tasnim" məlumat yayıb.

    "Bir neçə an əvvəl MQM-170 tipli beşinci Amerika kəşfiyyat PUA-sı Qeşm adasının səmasında SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinin qabaqcıl elektron müharibə sistemlərinin fəaliyyəti ilə yerə endirilib", - məlumatda bildirilib.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ABŞ-İran gərginliyi
    В Иране заявили о перехвате еще одного американского дрона над островом Кешм
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