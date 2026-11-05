В Иране заявили о перехвате еще одного американского дрона на островом Кешм
В регионе
- 05 ноября, 2026
- 23:54
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Американский дрон был перехвачен в небе над островом Кешм на юге Ирана.
Как передает Report, об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило агентство Tasnim.
"Американский разведывательный БПЛА пятого поколения MQM-170 был перехвачен в воздушном пространстве над островом Кешм с помощью передовых систем радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил КСИР", - говорится в сообщении.
Отметим, что иранская сторона неоднократно заявляла о перехвате беспилотников упомянутого типа.
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