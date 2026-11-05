В Иране заявили о перехвате еще одного американского дрона на островом Кешм

Американский дрон был перехвачен в небе над островом Кешм на юге Ирана.

Как передает Report, об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило агентство Tasnim.

"Американский разведывательный БПЛА пятого поколения MQM-170 был перехвачен в воздушном пространстве над островом Кешм с помощью передовых систем радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил КСИР", - говорится в сообщении.

Отметим, что иранская сторона неоднократно заявляла о перехвате беспилотников упомянутого типа.