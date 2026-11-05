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    В Иране заявили о перехвате еще одного американского дрона на островом Кешм

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 23:54
    В Иране заявили о перехвате еще одного американского дрона на островом Кешм

    Американский дрон был перехвачен в небе над островом Кешм на юге Ирана.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило агентство Tasnim.

    "Американский разведывательный БПЛА пятого поколения MQM-170 был перехвачен в воздушном пространстве над островом Кешм с помощью передовых систем радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил КСИР", - говорится в сообщении.

    Отметим, что иранская сторона неоднократно заявляла о перехвате беспилотников упомянутого типа.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) Остров Кешм Исламская Республика Иран
    SEPAH: Qeşm adasında ABŞ PUA-sı ələ keçirilib
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