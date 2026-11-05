Denis Şmıqal: Azərbaycan şirkətlərinin Ukraynanın bərpasında iştiraka dəvət edirik
Xarici siyasət
- 05 noyabr, 2026
- 23:17
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Azərbaycan-Ukrayna hökumətlərarası komissiyasının işinin əsas istiqamətlərindən biri Ukraynanın bərpası və modernizasiyasıdır.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukraynanın energetika naziri, Azərbaycan-Ukrayna hökumətlərarası komissiyasının həmsədri Denis Şmıqal komissiyanın 14-cü iclasının açılışında çıxış edərkən deyib.
Nazir bildirib ki, rəsmi Kiyev Azərbaycan şirkətlərini Ukraynanın bərpasının planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştiraka dəvət edir:
"Müharibə risklərinə baxmayaraq, bütün çətinliklərə, problemlərə və logistika ilə bağlı, eləcə də digər məsələlərlə bağlı çağırışlara baxmayaraq Azərbaycandan şirkətləri dəvət edirik".
Шмыгаль пригласил азербайджанские компании принять участие в восстановлении Украины
Shmyhal calls on Azerbaijani companies to help rebuild Ukraine
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