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    Denis Şmıqal: Azərbaycan şirkətlərinin Ukraynanın bərpasında iştiraka dəvət edirik

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 23:17
    Denis Şmıqal: Azərbaycan şirkətlərinin Ukraynanın bərpasında iştiraka dəvət edirik

    Azərbaycan-Ukrayna hökumətlərarası komissiyasının işinin əsas istiqamətlərindən biri Ukraynanın bərpası və modernizasiyasıdır.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukraynanın energetika naziri, Azərbaycan-Ukrayna hökumətlərarası komissiyasının həmsədri Denis Şmıqal komissiyanın 14-cü iclasının açılışında çıxış edərkən deyib.

    Nazir bildirib ki, rəsmi Kiyev Azərbaycan şirkətlərini Ukraynanın bərpasının planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştiraka dəvət edir:

    "Müharibə risklərinə baxmayaraq, bütün çətinliklərə, problemlərə və logistika ilə bağlı, eləcə də digər məsələlərlə bağlı çağırışlara baxmayaraq Azərbaycandan şirkətləri dəvət edirik".

    Denis Şmıqal Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri
    Шмыгаль пригласил азербайджанские компании принять участие в восстановлении Украины
    Shmyhal calls on Azerbaijani companies to help rebuild Ukraine
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