Шмыгаль пригласил азербайджанские компании принять участие в восстановлении Украины
Внешняя политика
- 05 ноября, 2026
- 23:19
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Одним из основных направлений работы Азербайджано-украинской межправительственной комиссии является восстановление Украины.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Украины, сопредседатель Азербайджано-украинской межправительственной комиссии Денис Шмыгаль, выступая на открытии 14-го заседания комиссии.
Министр сообщил, что Киев приглашает азербайджанские компании к участию в планировании и осуществлении восстановления Украины.
"Несмотря на риски войны, несмотря на все трудности, проблемы и вызовы, связанные с логистикой, а также другими вопросами, мы приглашаем компании из Азербайджана", - отметил Шмыгаль.
Denis Şmıqal: Azərbaycan şirkətlərinin Ukraynanın bərpasında iştiraka dəvət edirik
Shmyhal calls on Azerbaijani companies to help rebuild Ukraine
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