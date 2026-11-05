Шмыгаль пригласил азербайджанские компании принять участие в восстановлении Украины

Одним из основных направлений работы Азербайджано-украинской межправительственной комиссии является восстановление Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Украины, сопредседатель Азербайджано-украинской межправительственной комиссии Денис Шмыгаль, выступая на открытии 14-го заседания комиссии.

Министр сообщил, что Киев приглашает азербайджанские компании к участию в планировании и осуществлении восстановления Украины.

"Несмотря на риски войны, несмотря на все трудности, проблемы и вызовы, связанные с логистикой, а также другими вопросами, мы приглашаем компании из Азербайджана", - отметил Шмыгаль.