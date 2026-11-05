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    Шмыгаль пригласил азербайджанские компании принять участие в восстановлении Украины

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 23:19
    Шмыгаль пригласил азербайджанские компании принять участие в восстановлении Украины

    Одним из основных направлений работы Азербайджано-украинской межправительственной комиссии является восстановление Украины.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Украины, сопредседатель Азербайджано-украинской межправительственной комиссии Денис Шмыгаль, выступая на открытии 14-го заседания комиссии.

    Министр сообщил, что Киев приглашает азербайджанские компании к участию в планировании и осуществлении восстановления Украины.

    "Несмотря на риски войны, несмотря на все трудности, проблемы и вызовы, связанные с логистикой, а также другими вопросами, мы приглашаем компании из Азербайджана", - отметил Шмыгаль.

    Денис Шмыгаль Восстановление Украины Азербайджанские компании
    Denis Şmıqal: Azərbaycan şirkətlərinin Ukraynanın bərpasında iştiraka dəvət edirik
    Shmyhal calls on Azerbaijani companies to help rebuild Ukraine
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