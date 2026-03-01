Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 марта, 2026
    • 05:33
    В Иране официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи

    В Иране официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ, включая официальное Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

    "Верховный лидер Исламской революции Ирана стал шехидом", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что аятолла Али Хаменеи был убит в результате совместной атаки США и Израиля. Агентство Tasnim указывает, что верховный лидер Ирана был убит при ударе утром в субботу.

    Ранее о гибели Хаменеи заявил президент США Дональд Трамп.

