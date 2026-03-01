Трамп официально подтвердил гибель Хаменеи - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент США Дональд Трамп официально подтвердил гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

    "Хаменеи <...> мертв... Он не смог избежать средств разведки и высокотехнологичных систем слежения", - указал американский лидер.

    По его словам, операция Хаменеи и "другие лидеры" были убиты в ходе операции, проведенной в тесном сотрудничестве с Израилем.

    "Однако массированные и точечные бомбардировки, тем не менее, будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели - мира на всем Ближнем Востоке и, безусловно, во всем мире!", - заявил Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация считает сообщения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "достоверными".

    Как сообщает Report, об этом американский лидер высказался в телефонном интервью американскому телеканалу NBC News.

    "Я поговорил со многими людьми, и мы уверены, что это достоверная информация", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.

    По его словам, "большинство людей, принимавших решения [в Иране], уже нет в живых".

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, должна была начаться в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

