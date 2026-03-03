Израиль заявил об ударе по секретному ядерному объекту близ Тегерана
- 03 марта, 2026
- 22:49
Израиль нанес удар по секретному ядерному объекту, расположенному недалеко от Тегерана.
Как передает Report, с таким утверждением выступил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.
"Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи. Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие", - сказал он на брифинге.
