Израиль заявил об ударе по секретному ядерному объекту близ Тегерана

Израиль нанес удар по секретному ядерному объекту, расположенному недалеко от Тегерана.

Как передает Report, с таким утверждением выступил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.

"Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи. Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие", - сказал он на брифинге.