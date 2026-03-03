Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Макрон: Авианосец "Шарль де Голль" направляется на Ближний Восток

    Макрон: Авианосец Шарль де Голль направляется на Ближний Восток

    Президент Франции Эмманюэль Макрон Макрон распорядился передислоцировать авианосец "Шарль де Голль" вместе с авианосной группой в Средиземное море.

    Как передает Report со ссылкой на Le Monde, об этом он заявил в своем обращении к народу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    "Франция не может одобрить действия США и Израиля против Ирана, это нарушение международного права. Конфликт, начавшийся с ударов по Ирану, сейчас распространяется по всему региону и имеет серьезные последствия для мира и безопасности всех", - отметил Макрон, подчеркнув, что прочный мир на Ближнем Востоке возможен только дипломатическим путем.

    Отметим, что судно находилось в Балтийском море в рамках миссии "Лафайет 26" для участия в учениях НАТО в Северной Атлантике.

    Он добавил, что Франция направит противоракетные и противобеспилотные системы, а также фрегат "Лангедок" к берегам Кипра для укрепления защиты острова.

    "Мы работаем над созданием коалиции, которая объединит необходимый военный потенциал для восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе", - подчеркнул Макрон.

