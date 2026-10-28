В Баку расследуют гибель семиклассницы, выпавшей из окна школы
Происшествия
- 28 октября, 2026
- 13:09
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В Баку расследуется гибель школьницы, выпавшей из окна четвертого этажа школы.
Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 28 октября ученица 7-го класса средней школы №225, расположенной в Ясамальском районе Баку, упала с четвертого этажа и скончалась от полученных травм.
По факту в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование.
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