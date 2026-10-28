В Баку расследуют гибель семиклассницы, выпавшей из окна школы

В Баку расследуется гибель школьницы, выпавшей из окна четвертого этажа школы.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 28 октября ученица 7-го класса средней школы №225, расположенной в Ясамальском районе Баку, упала с четвертого этажа и скончалась от полученных травм.

По факту в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование.