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    Bakıda məktəblinin 4-cü mərtəbədən yıxılaraq ölməsi faktı araşdırılır

    Hadisə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:50
    Bakıda məktəblinin 4-cü mərtəbədən yıxılaraq ölməsi faktı araşdırılır

    Bakıda məktəblinin ölməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 28-də Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda yerləşən 225 nömrəli tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdinin məktəbin 4-cü mərtəbəsindən yıxılması və aldığı xəsarətlərdən ölməsi faktl ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Məktəb Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Araşdırma
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    Bakıda məktəblinin 4-cü mərtəbədən yıxılaraq ölməsi faktı araşdırılır
    Hadisə
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