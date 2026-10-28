Bakıda məktəblinin 4-cü mərtəbədən yıxılaraq ölməsi faktı araşdırılır
Hadisə
- 28 oktyabr, 2026
- 12:50
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Bakıda məktəblinin ölməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparılır.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 28-də Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda yerləşən 225 nömrəli tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdinin məktəbin 4-cü mərtəbəsindən yıxılması və aldığı xəsarətlərdən ölməsi faktl ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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Bakıda məktəblinin 4-cü mərtəbədən yıxılaraq ölməsi faktı araşdırılırHadisə