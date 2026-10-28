Masdar: Азербайджану необходим Сетевой кодекс для подключения бизнеса к ВИЭ

Для подключения малого и среднего бизнеса к сетям возобновляемой энергетики Азербайджану необходимо принять Сетевой кодекс (Grid Code), который обеспечит единые и прозрачные правила для всех участников рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов на состоявшемся сегодня в Баку 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР).

По его словам, "Азерэнержи" проводит масштабную работу по подготовке Сетевого кодекса.

"После принятия этого документа условия, нормы и правила станут едиными для всех. Для привлечения инвестиций будут действовать более прозрачные и понятные механизмы", - сказал Садыхов.

Он также рассказал о результатах работы Гарадагской солнечной электростанции - первого энергетического объекта Masdar в Азербайджане. Станция была введена в эксплуатацию в октябре 2023 года и работает уже три года.

За это время Гарадагская СЭС выработала и передала в энергосеть более 1,5 млрд кВт•ч электроэнергии. Ее работа позволила предотвратить выброс в атмосферу 670 тыс. тонн углекислого газа и сэкономить 350 млн кубометров природного газа.

Садыхов также сообщил, что СЭС "Билясувар" мощностью 445 МВт может быть введена в эксплуатацию до конца текущего года. Запуск СЭС "Нефтчала" мощностью 315 МВт запланирован до конца следующего года.

Кроме того, в начале следующего года предполагается начать строительство Абшеронской ветровой электростанции мощностью 200 МВт.

"Все эти проекты внесут значительный вклад в экономику Азербайджана и энергетический переход страны", - подчеркнул представитель Masdar.