İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Makron: "Şarl de Qoll" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamətlənib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 00:50
    Makron: Şarl de Qoll aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamətlənib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "Şarl de Qoll" aviadaşıyıcısını Aralıq dənizinə göndərməyi tapşırıb.

    "Report" "Le Monde"a istinadən xəbər verir ki, Makron bunu Yaxın Şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi fonunda xalqa müraciətində bildirib.

    "Fransa ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərəkətlərini əsaslandıra bilməz, bu, beynəlxalq hüququn pozulmasıdır", - Makron qeyd edib.

    Makron vurğulayıb ki, İrana zərbələrlə başlayan münaqişə indi bütün regiona yayılır, sülh və təhlükəsizlik təhdid altına düşür.

    Qeyd edək ki, gəmi NATO təlimlərinə görə Baltik dənizində olub. Makron əlavə edib ki, Fransa adanın müdafiəsini gücləndirmək üçün raket və pilotsuz uçuş aparatları əleyhinə sistemləri, həmçinin " Languedoc" freqatını Kipr sahillərinə göndərəcək.

    "Biz Hörmüz boğazında gəmiçilik azadlığının bərpası üçün lazımi hərbi potensialı birləşdirəcək koalisiya yaradılması üzərində işləyirik", - Makron vurğulayıb.

    Emmanuel Makron İrana hərbi zərbələr Kipr Yaxın Şərq
    Макрон: Авианосец "Шарль де Голль" направляется на Ближний Восток

    Son xəbərlər

    01:11

    ABŞ və Almaniya arasında iri ticarət sövdələşmələri müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    00:50

    Makron: "Şarl de Qoll" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamətlənib

    Digər ölkələr
    00:40

    KİV: İranın Qum şəhərinə endirilən zərbələr nəticəsində altı nəfər həlak olub

    Region
    00:33

    Türkiyə ilə Kanada nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    00:06

    SEPAH: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 700-dən çox İran sakini ölüb

    Region
    23:54

    İranın Ekspertlər Şurası tezliklə yeni Ali liderin adını açıqlayacaq

    Region
    23:45

    Miri Reqev: İsrailin hava məkanı çərşənbə günü açılacaq

    Digər ölkələr
    23:36
    Foto

    Azərbaycan və daha 7 ölkənin vətəndaşları İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    23:20

    Sabah Lənkəranın bir sıra kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti