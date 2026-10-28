Самед Баширли: Достижение климатических целей - один из приоритетов Азербайджана

Достижение климатических целей является одним из основных приоритетов, стоящих перед правительством Азербайджана в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Самед Баширли в рамках проходящего в Баку 9-го диалога по Целям устойчивого развития (ЦУР).

По его словам, 9-й Диалог по ЦУР, совместно организованный представительством ООН в Азербайджане и Министерством экономики, посвящен именно стратегии низкоуглеродного развития:

"В сегодняшнем обсуждении мы совместно с представителями государственного и частного сектора, международных организаций, академических кругов, а также неправительственных организаций ведем дискуссии для достижения нулевых выбросов".