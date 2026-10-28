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    Самед Баширли: Достижение климатических целей - один из приоритетов Азербайджана

    Бизнес
    • 28 октября, 2026
    • 13:03
    Самед Баширли: Достижение климатических целей - один из приоритетов Азербайджана

    Достижение климатических целей является одним из основных приоритетов, стоящих перед правительством Азербайджана в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Самед Баширли в рамках проходящего в Баку 9-го диалога по Целям устойчивого развития (ЦУР).

    По его словам, 9-й Диалог по ЦУР, совместно организованный представительством ООН в Азербайджане и Министерством экономики, посвящен именно стратегии низкоуглеродного развития:

    "В сегодняшнем обсуждении мы совместно с представителями государственного и частного сектора, международных организаций, академических кругов, а также неправительственных организаций ведем дискуссии для достижения нулевых выбросов".

    Самед Баширли Цели устойчивого развития
    Nazir müavini: "Qarşımızdakı əsas prioritetlərdən biri iqlim hədəflərinə nail olmaqdır"
    Deputy minister: Achieving climate goals among Azerbaijan's top priorities
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