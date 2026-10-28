Самед Баширли: Достижение климатических целей - один из приоритетов Азербайджана
- 28 октября, 2026
- 13:03
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Достижение климатических целей является одним из основных приоритетов, стоящих перед правительством Азербайджана в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Самед Баширли в рамках проходящего в Баку 9-го диалога по Целям устойчивого развития (ЦУР).
По его словам, 9-й Диалог по ЦУР, совместно организованный представительством ООН в Азербайджане и Министерством экономики, посвящен именно стратегии низкоуглеродного развития:
"В сегодняшнем обсуждении мы совместно с представителями государственного и частного сектора, международных организаций, академических кругов, а также неправительственных организаций ведем дискуссии для достижения нулевых выбросов".