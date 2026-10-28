İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Nazir müavini: "Qarşımızdakı əsas prioritetlərdən biri iqlim hədəflərinə nail olmaqdır"

    Biznes
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:50
    Nazir müavini: Qarşımızdakı əsas prioritetlərdən biri iqlim hədəflərinə nail olmaqdır

    Orta və uzunmüddətli dövrdə Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran əsas prioritetlərdən biri iqlim hədəflərinə nail olmaqdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli Bakıda keçirilən 9-cu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) Dialoqu çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə müxtəlif maraqlı tərəflərlə birlikdə maliyyə resurslarının tapılması, səfərbər edilməsi və karbon hədəflərinə nail olunması istiqamətində fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi təmin ediləcək: "Bu gün BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutmuş 9-cu DİM dialoqu məhz aşağı karbonlu inkişaf strategiyasına həsr edilib. Bir neçə gün öncə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aşağı karbonlu inkişaf strategiyası təsdiqlənib. Bu, karbon emissiyalarının azaldılmasına xidmət edəcək strategiyadır və 2060-cı ilə qədər xalis sıfır emisiya hədəfinə nail olunması nəzərdə tutulub. Bugünkü müzakirəmizdə həm dövlət sektorundan olan nümayəndələr, həm özəl sektor, həm beynəlxalq təşkilatlar, həm akademik dairələr, həm də qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə sıfır emissiyalara nail olunması istiqamətində müzakirələr aparır".

    Nazir müavini müzakirələr zamanı əsas mövzu və mərkəzi elementin enerji sektorunda dekarbonizasiyaya nail olunması istiqamətində fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi olduğunu xatırladıb: "Bu istiqamətdə Energetika Nazirliyi və BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası ilə birgə hazırlanan yol xəritəsinin müzakirəsi baş tutdu. Eyni zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və alternativ enerji sahəsində çalışan şirkətlər müxtəlif fikirlər səsləndirii. Təbii ki, aşağı karbonlu inkişaf strategiyasına nail olmaq üçün maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının artırılması vacib əhəmiyyətə malikdir".

    Səməd Bəşirli BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:55
    Dmitro Şlapaçenko: "Azərbaycanda gələn il yeni DİM dialoqları keçiriləcək"
    Maliyyə
    12:53
    Foto
    Şirvan suvarma kanalının yenidən qurulması çərçivəsində görülən işlər açıqlanıb
    İnfrastruktur
    12:51
    "World Winners Cup Alanya 2026": Azərbaycanın "Marafon" klubu üçüncü oyunda da məğlub olub
    Futbol
    12:50
    Bakıda məktəblinin 4-cü mərtəbədən yıxılaraq ölməsi faktı araşdırılır
    Hadisə
    12:50
    Nazir müavini: "Qarşımızdakı əsas prioritetlərdən biri iqlim hədəflərinə nail olmaqdır"
    Biznes
    12:46
    Paşinyan İranla sərhəd infrastrukturunun inventarlaşdırılması üçün komissiya yaradıb
    Region
    12:42
    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Aparat rəhbəri vəzifəsinə təyinat olub
    Daxili siyasət
    12:42
    Allahşükür Paşazadə: Dini mərkəzlər arasında əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə inkişaf edir
    Din
    12:38
    Ramin Məmmədov: Azərbaycan dini və mədəni müxtəlifliyə malik ölkə kimi özünü sübut edib
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti