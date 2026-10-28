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    Аллахшукюр Пашазаде заявил о развитии сотрудничества между религиозными центрами

    Религия
    • 28 октября, 2026
    • 13:01
    Аллахшукюр Пашазаде заявил о развитии сотрудничества между религиозными центрами

    Взаимодействие между религиозными центрами набирает все большую динамику.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на панельной сессии "Диалог религий: дорожная карта к общему будущему" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    Как отметил Пашазаде, одним из наиболее значительных событий текущего года стала его встреча с Папой Римским Львом XIV. "Наши отношения с Ватиканом демонстрируют устойчивый рост. Совместно организуемый с Ватиканом ифтар в Риме уже превратился в устоявшуюся традицию. На международных площадках мы активно содействуем развитию межрелигиозного диалога и партнерства", - подчеркнул глава УМК.

    Он также обратил внимание на то, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана одновременно с мечетями ведется реставрация православных и албанских храмов. "Это свидетельство толерантной государственной политики Азербайджана, рассматривающего мультикультурное религиозное наследие как общенациональное достояние", - заявил Пашазаде.

    Аллахшукюр Пашазаде Управление мусульман Кавказа (УМК) Межрелигиозный диалог VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Allahşükür Paşazadə: Dini mərkəzlər arasında əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə inkişaf edir
    Interaction between religious centers gaining momentum, CMO chairman says
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