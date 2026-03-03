Из Ирана в Азербайджан за последние два часа эвакуированы еще 116 человек
Внешняя политика
- 03 марта, 2026
- 15:26
3 марта в период с 13:00 до 15:00 из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 116 человек.
Как сообщает южное бюро Report, 16 их них являются гражданами Азербайджана, 42 - Китая, 41 - Таджикистана, 7 - Омана, 4 - Пакистана, 3 - Ирана и 3 - Кыргызстана.
