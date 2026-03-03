Son iki saatda İrandan Azərbaycana daha 116 nəfərin təxliyəsi baş tutub

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Xarici siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 15:08
    İrandan Azərbaycana martın 3-də saat 13:00-dan 15:00-dək daha 116 nəfər təxliyə edilib.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə edilənlərin 16-sı Azərbaycan, 42-si Çin, 41-i Tacikistan, 7-si Oman, 4-ü Pakistan, 3-ü İran, 3-ü isə Qırğızıstan vətəndaşıdır.

