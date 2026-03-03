Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    КСИР начал новый этап операции "Правдивое обещание-4"

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 23:10
    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) начал 16-ю волну операции "Правдивое обещание-4".

    Как передает Report, об этом сообщает Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB).

    Отмечается, что новая волна предусматривает массированные удары ракетами и беспилотниками.

    SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıb
