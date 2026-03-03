КСИР начал новый этап операции "Правдивое обещание-4"
В регионе
- 03 марта, 2026
- 23:10
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) начал 16-ю волну операции "Правдивое обещание-4".
Как передает Report, об этом сообщает Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB).
Отмечается, что новая волна предусматривает массированные удары ракетами и беспилотниками.
