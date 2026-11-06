ВБ: Азербайджан сократил внешний долг на фоне роста задолженности в регионе Европы и Центральной Азии

Общий объем внешней задолженности Азербайджана по состоянию на конец 2025 года достиг 12,327 млрд долларов, продемонстрировав годовое сокращение на 9,3%.

Как передает Report, ссылаясь на ежегодный доклад Всемирного банка (ВБ) International Debt Report 2026, за десятилетний период с 2015 по 2025 год размер внешних обязательств страны уменьшился на 6,5% - с 13,179 млрд долларов в 2015 году до 12,327 млрд долларов к концу 2025 года.

Согласно докладу, наибольшая доля внешних обязательств Азербайджана представлена государственным долгом и долгом под государственные гарантии (PPG), который составляет 11,041 млрд долларов. Частный негарантированный долг (PNG) равняется 1,064 млрд долларов, а краткосрочная задолженность - 222 млн долларов.

В разбивке государственного и гарантированного государством долга Азербайджана на многосторонних кредиторов приходится 5,111 млрд долларов (из них Азиатский банк развития - 1,925 млрд долларов, Всемирный банк (МБРР) - 880 млн долларов). Задолженность перед двусторонними кредиторами насчитывает 797 млн долларов (в частности, перед Японией - 381 млн долларов, перед Францией - 282 млн долларов), а перед частными кредиторами - 5,133 млрд долларов. Соотношение внешнего долга Азербайджана к валовому национальному доходу по итогам 2025 года в сравнении с 2015 годом опустилось до 17% (снижение на 11,8%), тогда как показатель долга к экспорту уменьшился до 35% (снижение на 6,4%). Затраты на обслуживание внешней задолженности составили 4% от ВНД и 8% от экспортных поступлений страны.

Указывается, что средневзвешенные параметры по новым государственным займам Азербайджана от официальных кредиторов в 2025 году были следующими: период погашения - 14 лет, грационный период - 4 года, процентная ставка - 5,1% годовых.

В масштабах всего региона Европы и Центральной Азии совокупная внешняя задолженность в 2025 году увеличилась на 15,3% и достигла 1,34 трлн долларов. Данный регион показал наивысшие среди всех развивающихся регионов мира значения долговой нагрузки относительно экспорта (152%) и обслуживания долга к экспорту (24,8%).

В целом Всемирный банк констатирует, что в 2025 году суммарный внешний долг государств с низким и средним уровнем дохода возрос на 5,5%, установив рекордную отметку в 9,445 трлн долларов.