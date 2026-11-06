Азербайджан и Украина приняли План действий по экономическому сотрудничеству

Азербайджан и Украина приняли План действий по развитию экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети X.

По его словам, в украинском Ужгороде состоялось 14-е заседание Азербайджано-украинской межправительственной комиссии с участием первого заместителя премьер-министра, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, технологической, инновационной, туристической и других сферах, а по итогам встречи приняли План действий на предстоящий период. Украинский вице-премьер поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.

Шахбазов добавил, что в рамках круглого стола с участием представителей деловых кругов были рассмотрены новые возможности для партнерства и инвестиций.