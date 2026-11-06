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    Азербайджан и Украина приняли План действий по экономическому сотрудничеству

    Энергетика
    • 06 ноября, 2026
    • 09:48
    Азербайджан и Украина приняли План действий по экономическому сотрудничеству

    Азербайджан и Украина приняли План действий по развитию экономического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети X.

    По его словам, в украинском Ужгороде состоялось 14-е заседание Азербайджано-украинской межправительственной комиссии с участием первого заместителя премьер-министра, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

    Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, технологической, инновационной, туристической и других сферах, а по итогам встречи приняли План действий на предстоящий период. Украинский вице-премьер поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.

    Шахбазов добавил, что в рамках круглого стола с участием представителей деловых кругов были рассмотрены новые возможности для партнерства и инвестиций.

    Азербайджан и Украина приняли План действий по экономическому сотрудничеству
    Азербайджан и Украина приняли План действий по экономическому сотрудничеству
    Азербайджан и Украина приняли План действий по экономическому сотрудничеству

    Пярвиз Шахбазов Денис Шмыгаль Экономическое сотрудничество Украина
    Фото
    Azərbaycan və Ukrayna Fəaliyyət Planını qəbul edib
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    Azerbaijan, Ukraine adopt cooperation plan at Uzhhorod meeting
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