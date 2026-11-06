В Казахстане осудили организаторов криптобизнеса с оборотом на $2,2 млн

Суд в Кызылординской области (Казахстан) вынес приговор организаторам незаконного криптообменника и легализации преступных доходов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге ($2,2 млн).

Сообщается, что житель Актобе организовал группу-обменник в соцсетях. Он привлек в нее семь человек, группа принимала платежи и организовала перевод денег в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, получив доход от незаконного криптообмена в 178 млн тенге.

"Следствием установлено, что осужденные осуществляли незаконную торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра "Астана" без соответствующего разрешения", - говорится в сообщении.

Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Деньги переводили дропперам, предоставлявшим свои банковские счета.

"Общая сумма таких переводов составила более 600 млн тенге", - говорится в сообщении. Полученные средства организаторы конвертировали в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. "Общий объем установленных переводов составил 277 тысяч USDT", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников.