SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıb
Region
- 03 mart, 2026
- 23:17
İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək vəd-4" əməliyyatının 16-cı dalğasına başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Dövlət Teleradio Şirkəti (IRIB) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, yeni dalğada raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə kütləvi zərbələr nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
23:45
Miri Reqev: İsrailin hava məkanı çərşənbə günü açılacaqDigər ölkələr
23:36
Foto
Azərbaycan və daha 7 ölkənin vətəndaşları İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
23:20
Sabah Lənkəranın bir sıra kəndlərində işıq olmayacaqEnergetika
23:17
SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıbRegion
23:11
Hakan Fidan: Fars körfəzi ölkələri İrana hücum etsə, müharibə genişlənəcəkRegion
23:08
Livan hərbçiləri "Hizbullah"ın 12 silahlısını saxlayıbDigər ölkələr
22:56
İsrail İranın məxfi nüvə mərkəzinə zərbə endirdiyini bildiribDigər ölkələr
22:55
Türkiyə XİN: ABŞ və İsrailin İrana hücum etməkdə iki məqsədi varRegion
22:52