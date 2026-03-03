İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    SEPAH: "Gerçək vəd-4" əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıb

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 23:17
    SEPAH: Gerçək vəd-4 əməliyyatının yeni mərhələsi başlayıb

    İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək vəd-4" əməliyyatının 16-cı dalğasına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Dövlət Teleradio Şirkəti (IRIB) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yeni dalğada raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə kütləvi zərbələr nəzərdə tutulur.

    İrana hərbi zərbələr İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
