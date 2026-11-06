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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 1,9037 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,3%, до 2,084 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9037

    100 российских рублей

    2,0840

    1 австралийский доллар

    1,1731

    1 белорусский рубль

    0,5771

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1251

    1 чешская крона

    0,0782

    1 китайский юань

    0,2549

    1 датская крона

    0,2547

    1 грузинский лари

    0,6561

    1 гонконгский доллар

    0,2169

    1 индийская рупия

    0,0181

    1 британский фунт

    2,2834

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1729

    1 швейцарский франк

    2,0807

    1 израильский шекель

    0,5306

    1 канадский доллар

    1,2108

    1 кувейтский динар

    5,4708

    100 казахстанских тенге

    0,3768

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5222

    1 молдавский лей

    0,0952

    1 норвежская крона

    0,1824

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6114

    1 польский злотый

    0,4323

    1 румынский лей

    0,3568

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3280

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3058

    1 Турецкая лира

    0,0339

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0375

    100 Японских йен

    1,0768

    1 Новозеландский доллар

    0,9458

    Золото

    6877,4350

    Серебро

    87,6642

    Платина

    2580,1750

    Палладий

    1741,1145
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2026)
    CBA currency exchange rates (06.11.2026)
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