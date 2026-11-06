Ilham Aliyev Road to Victory November 8 – Victory Day
    Ilham Aliyev Road to Victory November 8 – Victory Day

    CBA currency exchange rates (06.11.2026)

    Finance
    • 06 November, 2026
    • 09:13
    CBA currency exchange rates (06.11.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.6% to 1.9037 manats, while 100 Russian rubles rose by 0.3% to 2.0840 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9037

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0840

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1731

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5771

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1251

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0782

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2549

    1 DKK (Danish krone)

    0.2547

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6561

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2169

    1 INR (Indian rupee)

    0.0181

    1 GBP (British pound)

    2.2834

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1729

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0807

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5306

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2108

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4708

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3768

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5222

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0952

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1824

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6114

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4323

    1 RON (Romanian leu)

    0.3568

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0162

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3280

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4529

    1 SDR (IMF)

    2.3058

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0339

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0375

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0768

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9458

    Gold (1 ounce)

    6,877.4350

    Silver (1 ounce)

    87.6642

    Platinum (1 ounce)

    2,580.1750

    Palladium (1 ounce)

    1,741.1145
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
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