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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2026)

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9037 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0840 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9037

    100 Rusiya rublu

    2,0840

    1 Avstraliya dolları

    1,1731

    1 Belarus rublu

    0,5771

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1251

    1 Çexiya kronu

    0,0782

    1 Çin yuanı

    0,2549

    1 Danimarka kronu

    0,2547

    1 Gürcü larisi

    0,6561

    1 Honq Konq dolları

    0,2169

    1 Hindistan rupisi

    0,0181

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2834

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1729

    1 İsveçrə frankı

    2,0807

    1 İsrail şekeli

    0,5306

    1 Kanada dolları

    1,2108

    1 Küveyt dinarı

    5,4708

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3768

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5222

    1 Moldova leyi

    0,0952

    1 Norveç kronu

    0,1824

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6114

    1 Polşa zlotası

    0,4323

    1 Rumıniya leyi

    0,3568

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3280

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4529

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3058

    Türk lirəsi

    0,0339

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0375

    Yapon yeni

    1,0768

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9458

    Qızıl

    6877,4350

    Gümüş

    87,6642

    Platin

    2580,1750

    Palladium

    1741,1145
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
    CBA currency exchange rates (06.11.2026)
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