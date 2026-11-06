Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель
Энергетика
- 06 ноября, 2026
- 09:14
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на лондонской бирже ICE демонстрирует рост более чем на 2%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость марки Brent выросла на 1,99%, до $100,25 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросла на 4,65%, до $92,22 за баррель.
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