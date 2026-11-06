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    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель

    Энергетика
    • 06 ноября, 2026
    • 09:14
    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на лондонской бирже ICE демонстрирует рост более чем на 2%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость марки Brent выросла на 1,99%, до $100,25 за баррель.

    Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросла на 4,65%, до $92,22 за баррель.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
    Brent exceeds $100
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