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    Цена Azeri Light приблизилась к $107

    Энергетика
    • 06 ноября, 2026
    • 09:53
    Цена Azeri Light приблизилась к $107

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,03 или 0,03% - до $106,84.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $95,98.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB выросла на $1,7 или 1,7%, составив $101,6.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Нефть марки Azeri Light Азербайджанская нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 107 dollara yaxınlaşır
    Azeri Light crude nears $107 per barrel
    MiniBoss
    MiniBoss

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