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    В США при перестрелке погибли полицейский и подозреваемый

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 09:37
    В США при перестрелке погибли полицейский и подозреваемый

    В американском городе Лейквуд штата Колорадо в ходе вооруженного столкновения с полицией погибли один офицер и подозреваемый.

    Как сообщает Report со ссылкой на CBS News, об этом заявили в полиции Лейквуда.

    По данным правоохранительных органов, полицейские выехали на вызов после поступления сигнала о подозрительном мужчине, находившемся в автобусе общественной транспортной системы RTD. При попытке офицеров приблизиться к нему мужчина начал стрелять. Полицейские открыли ответный огонь, в результате которого подозреваемый получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте происшествия.

    Всего в ходе перестрелки были ранены четверо сотрудников полиции. Все они были доставлены в больницу, однако один из офицеров впоследствии скончался. Кроме того, ранения получил один гражданский, которого также госпитализировали.

    Полиция Лейквуда продолжает расследование инцидента.

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    Police officer, suspect killed in US shootout
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