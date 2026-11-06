В США при перестрелке погибли полицейский и подозреваемый
- 06 ноября, 2026
- 09:37
Будьте в курсе главных новостей!
В американском городе Лейквуд штата Колорадо в ходе вооруженного столкновения с полицией погибли один офицер и подозреваемый.
Как сообщает Report со ссылкой на CBS News, об этом заявили в полиции Лейквуда.
По данным правоохранительных органов, полицейские выехали на вызов после поступления сигнала о подозрительном мужчине, находившемся в автобусе общественной транспортной системы RTD. При попытке офицеров приблизиться к нему мужчина начал стрелять. Полицейские открыли ответный огонь, в результате которого подозреваемый получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте происшествия.
Всего в ходе перестрелки были ранены четверо сотрудников полиции. Все они были доставлены в больницу, однако один из офицеров впоследствии скончался. Кроме того, ранения получил один гражданский, которого также госпитализировали.
Полиция Лейквуда продолжает расследование инцидента.