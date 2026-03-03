Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Хакан Фидан: Неизвестно, сколько продлятся атаки США и Израиля на Иран

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 23:02
    Хакан Фидан: Неизвестно, сколько продлятся атаки США и Израиля на Иран

    Продолжительность атак США и Израиля на Иран на данный момент остается неизвестной.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в прямом эфире TRT Haber.

    По его словам, у сторон, осуществляющих атаки, есть две цели.

    "Первая - ликвидировать военный потенциал Ирана, вторая - изменить систему управления в стране", - отметил он.

    По мнению Фидана, до тех пор, пока США и Израиль не достигнут этих двух целей, сложно назвать точную дату завершения войны.

    Хакан Фидан Удары по Ирану США Израиль
    Türkiyə XİN: ABŞ və İsrailin İrana hücum etməkdə iki məqsədi var
    Ты - Король

    Последние новости

    23:02

    Хакан Фидан: Неизвестно, сколько продлятся атаки США и Израиля на Иран

    В регионе
    22:56

    СМИ: Совет экспертов Ирана скоро объявит имя нового верховного лидера

    В регионе
    22:49

    Израиль заявил об ударе по секретному ядерному объекту близ Тегерана

    Другие страны
    22:48

    Глава МИД Турции: Иран оказывает давление созданием энергетической угрозы

    В регионе
    22:31

    СМИ: Али Хаменеи будет похоронен в родном Мешхеде

    В регионе
    22:27

    КСИР: Более 700 жителей Ирана погибли с 28 февраля в результате ударов США и Израиля

    В регионе
    22:17

    Армия Израиля подтвердила ликвидацию командующего спецподразделением КСИР - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:09

    Министр: Воздушное пространство Израиля откроется в среду вечером - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:02
    Фото

    США и ФРГ обсуждают крупные торговые сделки

    В регионе
    Лента новостей