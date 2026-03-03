Хакан Фидан: Неизвестно, сколько продлятся атаки США и Израиля на Иран
В регионе
- 03 марта, 2026
- 23:02
Продолжительность атак США и Израиля на Иран на данный момент остается неизвестной.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в прямом эфире TRT Haber.
По его словам, у сторон, осуществляющих атаки, есть две цели.
"Первая - ликвидировать военный потенциал Ирана, вторая - изменить систему управления в стране", - отметил он.
По мнению Фидана, до тех пор, пока США и Израиль не достигнут этих двух целей, сложно назвать точную дату завершения войны.
