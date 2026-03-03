Türkiyə XİN: ABŞ və İsrailin İrana hücum etməkdə iki məqsədi var
ABŞ ilə İsrailin İrana hücumlarının nə qədər davam edəcəyi məlum deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "TRT Haber"in canlı yayımında deyib.
Onun sözlərinə görə, hücum edən tərəflərin iki məqsədi var:
"Birincisi, İranın sahib olduğu hərbi gücü aradan qaldırmaq, ikincisi isə İranda idarəçilik sistemini dəyişməkdir".
H.Fidanın fikrincə, ABŞ və İsrail bu iki hədəfə çatana qədər savaşın dəqiq tamamlanacağı tarixi demək çətindir.
