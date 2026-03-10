ABŞ-nin BMT-dəki səfiri: Əfqanıstana yardım qiymətləndirilməlidir
- 10 mart, 2026
- 06:50
ABŞ Əfqanıstandakı vəziyyəti humanitar fəlakət adlandırsa da, dünən bildirib ki, ölkəyə beynəlxalq yardım Talibanın barışmazlığı və qadınların əsas hüquqlardan məhrum edilməsi baxımından qiymətləndirilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Mayk Uolts BMT Təhlükəsizlik Şurasının Əfqanıstanla bağlı iclasında çıxışı zamanı bildirib.
O qeyd edib ki, mandatı gələn həftə başa çatacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əfqanıstandakı Yardım Missiyasının (UNAMA) büdcəsi dünyadakı bütün BMT xüsusi missiyaları arasında ən böyük büdcədir.
"Talibanın barışmazlığını nəzərə alaraq, Əfqanıstanda beynəlxalq yardımın və iştirakın məqsədəuyğunluğunu diqqətlə qiymətləndirməliyik. Bu şura missiyanın büdcəsinə kollektiv olaraq ayırdığımız vəsaiti diqqətlə nəzərdən keçirməlidir. Çünki missiyanın ölkə vətəndaşları olan qadın işçilər hətta ofisə gedə bilmirlər", - deyə Uolts bildirib və orada davam edən humanitar fəlakəti vurğulayıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, Əfqanıstan son illərdə dünyanın ən kəskin humanitar böhranlarından biri ilə üzləşib. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramına görə, 17 milyondan çox əfqan və ya əhalinin üçdə biri kəskin qida çatışmazlığı ilə üzləşib.