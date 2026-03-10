İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    ABŞ-nin BMT-dəki səfiri: Əfqanıstana yardım qiymətləndirilməlidir

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 06:50
    ABŞ-nin BMT-dəki səfiri: Əfqanıstana yardım qiymətləndirilməlidir

    ABŞ Əfqanıstandakı vəziyyəti humanitar fəlakət adlandırsa da, dünən bildirib ki, ölkəyə beynəlxalq yardım Talibanın barışmazlığı və qadınların əsas hüquqlardan məhrum edilməsi baxımından qiymətləndirilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Mayk Uolts BMT Təhlükəsizlik Şurasının Əfqanıstanla bağlı iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, mandatı gələn həftə başa çatacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əfqanıstandakı Yardım Missiyasının (UNAMA) büdcəsi dünyadakı bütün BMT xüsusi missiyaları arasında ən böyük büdcədir.

    "Talibanın barışmazlığını nəzərə alaraq, Əfqanıstanda beynəlxalq yardımın və iştirakın məqsədəuyğunluğunu diqqətlə qiymətləndirməliyik. Bu şura missiyanın büdcəsinə kollektiv olaraq ayırdığımız vəsaiti diqqətlə nəzərdən keçirməlidir. Çünki missiyanın ölkə vətəndaşları olan qadın işçilər hətta ofisə gedə bilmirlər", - deyə Uolts bildirib və orada davam edən humanitar fəlakəti vurğulayıb.

    Qeyd etmək lazımdır ki, Əfqanıstan son illərdə dünyanın ən kəskin humanitar böhranlarından biri ilə üzləşib. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramına görə, 17 milyondan çox əfqan və ya əhalinin üçdə biri kəskin qida çatışmazlığı ilə üzləşib.

    BMT Əfqanıstan yardım
    США: Помощь ООН Афганистану нуждается в оценке

    Son xəbərlər

    05:31

    ÜST: Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri 1 800-dən çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    05:14

    Rumıniya parlamenti ABŞ qoşunlarının İrana qarşı əməliyyata dəstək üçün yerləşdirilməsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    04:44

    AP üzvü həmkarlarına irad bildirib: 2008-ci ildə Gürcüstana hücum olunanda harada idiniz

    Digər ölkələr
    04:09

    Almaniyada benzinin qiymət artımı elektromobillərə marağı çoxaldıb

    Digər ölkələr
    03:38

    "Hizbullah" İsrailə qarşı əməliyyata başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    03:22

    Zelenski Trampa: Mənə yox, Putinə təzyiqi artırın

    Digər ölkələr
    02:52

    KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    02:40

    Tramp: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı məqsədlərə çatdıqdan sonra yekunlaşacaq

    Digər ölkələr
    02:19

    Trampın xüsusi nümayəndəsi İsrailə mümkün səfərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti