"Bitcoin" və "Ethereum"un qiymətləri artıb
Maliyyə
- 05 noyabr, 2026
- 09:18
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Dünyada kapitallaşmasına görə ilk iki kriptovalyutanın - "Bitcoin" və "Ethereum"un dəyəri kəskin şəkildə artır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Binance" platformasının məlumatları göstərir.
"Bitcoin"in qiyməti 5 % artaraq 80 min 513 ABŞ dolları, "Ethereum" isə 7,36 % bahalaşaraq 2 min 425 dollara çatıb.
"Coinmarketcap"in 5 noyabr tarixinə olan məlumatlarına görə, bütün kriptovalyuta bazarının kapitallaşması 2,69 trilyon dollar təşkil edib. Bunun 1,61 trilyon dolları (60,1 %) "Bitcoin"in, 296,55 milyard dolları (11 %) isə "Ethereum"un payına düşür.
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