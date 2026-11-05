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    Биткоин и Ethereum продемонстрировали рост

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 09:07
    Биткоин и Ethereum продемонстрировали рост

    Стоимость двух первых по капитализации криптовалют - биткоина и Ethereum - резко растет.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

    Биткоин вырос на 5% и находился на уровне $80,513 тыс., а Ethereum - на 7,36%, до $2,425 тыс.

    По данным Coinmarketcap на 5 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка составила $2,69 трлн. Из них $1,61 трлн (60,1%) приходится на биткойн, $296,55 млрд (11%) - на Ethereum.

    Криптовалюта Биткоины
    "Bitcoin" və "Ethereum"un qiymətləri artıb
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