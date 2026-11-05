Биткоин и Ethereum продемонстрировали рост

Стоимость двух первых по капитализации криптовалют - биткоина и Ethereum - резко растет.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Биткоин вырос на 5% и находился на уровне $80,513 тыс., а Ethereum - на 7,36%, до $2,425 тыс.

По данным Coinmarketcap на 5 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка составила $2,69 трлн. Из них $1,61 трлн (60,1%) приходится на биткойн, $296,55 млрд (11%) - на Ethereum.