США: Помощь ООН Афганистану нуждается в оценке

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 05:12
    Несмотря на то, что США происходящее в Афганистане назвали гуманитарной "катастрофой", накануне они заявили, что международную помощь стране следует оценить, учитывая "непримиримость" талибов и исключение женщин из числа лиц, обладающих основными правами.

    Как передает Report, об этом заявил посол США в ООН Майк Уолтц, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

    Он отметил, что бюджет Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), мандат которой истекает на следующей неделе, является самым крупным среди всех специальных миссий ООН в мире.

    "В свете непримиримости талибов мы должны тщательно оценить целесообразность международной помощи и участия в Афганистане", - сказал Уолц, подчеркнув при этом продолжающуюся там "гуманитарную катастрофу".

    "Этот совет должен внимательно рассмотреть средства, которые мы коллективно выделяем на бюджет этой миссии, в то время как сотрудницы миссии из числа граждан страны даже не имеют возможности ходить в офис на работу", - добавил он.

    Напомним, что Афганистан в последние годы столкнулся с одним из самых острых гуманитарных кризисов в мире.

    По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 17 миллионов афганцев - или треть населения - сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, в том числе 4,7 миллиона человек испытывают голод в чрезвычайных ситуациях.

