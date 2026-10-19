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    Фуад Чирагов: Азербайджано-грузинским отношениям нет альтернативы

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 13:17
    Фуад Чирагов: Азербайджано-грузинским отношениям нет альтернативы

    Сотрудничество Азербайджана и Грузии не имеет альтернативы, и экономическую взаимозависимость двух стран следует воспринимать как фактор укрепления их связей, а не как угрозу.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил советник по образованию при посольстве Азербайджана в Грузии Фуад Чирагов на круглом столе на тему "Грузия-Азербайджан: Стратегическое партнерство и общее будущее" в Тбилиси.

    Чирагов подчеркнул, что общее будущее Азербайджана и Грузии обусловлено, в первую очередь, географическими реалиями. По его словам, географическое пространство, в котором расположены две страны, делает сотрудничество необходимым, и этим отношениям нет альтернативы.

    Советник по образованию подчеркнул, что на фоне конфликтов, сепаратизма и политической нестабильности, с которыми обе страны столкнулись в 1990-х годах, руководители Азербайджана и Грузии приняли важные решения, повлиявшие на политическую и архитектуру безопасности региона. По его мнению, это сотрудничество заложило основу для энергетических и транспортных проектов, реализованных в последующие годы, а также для двусторонних экономических связей.

    Он сообщил, что на сегодняшний день между двумя странами подписаны многочисленные двусторонние документы, функционируют энергетические маршруты и обсуждаются новые инвестиционные возможности. По словам Чирагова, важно оценить значимость достигнутых результатов и не забывать о проделанной работе для их осуществления.

    Советник по образованию подчеркнул важность бдительности в отношении подходов, наносящих ущерб азербайджано-грузинским отношениям, и заявил, что две страны должны продолжать сотрудничество на основе взаимного уважения и общих интересов.

    Чирагов добавил, что интеграция азербайджанцев, проживающих в Грузии, и борьба с радикальными идеологиями имеют важное значение.

    "Для лучшего изучения грузинского языка азербайджанцами, проживающими в Грузии, и их интеграции в общество необходимо укреплять связи между образовательными структурами двух стран. Азербайджанцы, являющиеся гражданами Грузии, как часть политической нации этой страны должны активно участвовать в государственном строительстве", - подчеркнул он.

    Азербайджано-грузинские отношения
    Fuad Çıraqov: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin alternativi yoxdur
    Fuad Chiragov: No alternative to Azerbaijani-Georgian relations
    44 - Tezliklə
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